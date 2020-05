ठेका खुला तो शख्स ने उतारी दुकान की आरती, सीढ़ियों पर फोड़ा नारियल... देखें Viral Video

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस दौरान सरकार ने कई सारी छूट दी हैं। आज सोमवार से सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की छूट दे दी है।

पिछले लगभग डेढ़ महीनों से बिना शराब ( Liqour ) के जी रहे लोग इतने आतुर दिखे कि सुबह से ही ठेकों के बाहर लंबी-लंबी कतार लग गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी गई। कई जगहों पर तो दुकानें खुलने से दो घंटे पहले ही लोग लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे।

सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन कराने के लिए ठेको के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोगों के दूर-दूर खड़े होने के लिए पेंट से निशाना भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जगह-जगह पुलिस भी तैनात की गई है ताकि स्थिति ना बिगड़े और कोरोना संक्रमण ना फैले।

With all necessary pooja by drunken citizen people #LiquorShops are opened in #Bangalore #Bengaluru , just took this video and pics , don't know what to say 🤦😭 pic.twitter.com/nPKbXsdFIG