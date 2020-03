20 साल से कैद थी कछुआ, रिहा होते ही अपने घर की तलाश में तय किया 37000 KM का सफर

नई दिल्ली। ‘घर’ ये शब्द जितना छोटा है उसके मायने उतने ही बड़े हैं। लोग कहीं भी रह ले लेकिन वो एक दिन अपने घर जरूर लौटते हैं। ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है बल्कि इस पृथ्वी के हर एक प्राणी के लिए है। ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है। जिसमें एक मादा कछुआ (turtle) अपने घर की तलाश में 37000 KM का सफर तय कर ली।

इस मादा कछुए का नाम योशी (Yoshi) है। योशी का वजन 180 किलो है और ये लगभग 20 सालों से कैद में थी। कैद से निकलने के फौरन बाद योशी अपने घर के तलाश में निकल पड़ी। अपने घर की तलाश में इसने लगभग 37000 KM का सफर कर लिया।

Incredible journey of a loggerhead turtle to locate its home. This is Yoshi & she just traveled 37000 kms from Africa to Australia probably to find here nesting grounds. Also incredible to observe how these creatures move to such a length & why we need to protect nesting grounds. pic.twitter.com/P9Fqb2j0wF