इस गांव में पैदा होती हैं सिर्फ लड़कियां, वैज्ञानिक भी नहीं उठा पाए रहस्य से पर्दा

Weird news: दुनिया में एक ऐसा गाँव भी है जहां केवल लड़कियां ही पैदा होती हैं, यहाँ एक भी लड़का जन्म नहीं लेता। वैज्ञानिक भी आजतक इस गाँव के पीछे के रहस्य को नहीं सुलझा सके हैं।

Published: May 03, 2022 10:10:41 pm

आज भी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझा पाना वैज्ञानिकों के लिए आज भी नामुमकिन सा है। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें भी जहां की घटनाओं से वैज्ञानिक भी हैरान है। इन जगहों से जुड़े रहस्य जानकार किसी को यकीन नहीं होता। एक ऐसी ही जगह के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहां केवल लड़कियां ही जन्म लेती हैं और वैज्ञानिक भी इसके पीछे का रहस्य नहीं समझ पाए हैं।

Miejsce Odrzanskie village where only girls are born