Memes: Mirzapur 2 के रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर दिखने लगा 'गुड्डू भैया' का भौकाल

नई दिल्ली। वेब सीरीज 'मिर्जापुर' (Web Series 'Mirzapur') के बाद से ही लंबे समय से इसके दूसरे सीजन का इंतजार हो रहा था। अब दो साल बाद अमेजन प्राइम (Amazon prime) ने अपनी सुपरहिट सीरीज 'मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2)' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 23 अक्तूबर को लॉन्च की जाएगी। बता दें Mirzapur 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में लोग रिलीज डेट आने से काफी एक्साइटिड हैं और मजेदार मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं ट्विटर पर #Mirzapur2 टॉप ट्रेंड भी कर रहा है।

बता दें अमेजन प्राइम ने Mirzapur 2 का एक टिजर भी साझा किया है। जिसके बैकग्राउंड में गुड्डु भैया कर रहे हैं कि 'दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। जिंदा और मुर्दा। और फिर तीसरे होते हैं- घायल। हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दिए। गलती की।' इस देखने को देखने बाद फैन कह रहे हैं कि इस बार गुड्डु पंडित का अलग ही भौकाल दिखेगा।

देखिए लोगों ने क्या कहा?

