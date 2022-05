शादी के 3 दिन बाद तक दूल्हा-दुल्हन नहीं जा सकते टॉयलेट! वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप

दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन को अगले 3 दिनों तक टॉयलेट जाने पर पाबंदी होती है। इस पाबंदी के पीछे का तर्क काफी हैरान कर देने वाला है।

Updated: May 23, 2022 12:24:03 am

किसी भी धर्म के लिए शादी का खास महत्व होता है। शादी से जुड़ी कुछ ऐसी परम्पराएं हैं जो काफी हटकर और थोड़ी अजीब भी होती हैं। कई रस्में तो ऐसी होती हैं जो आम जन के लिए परेशानी का सबब बन जाती है और एक ऐसी ही परंपरा इंडोनेशिया में निभाई जाती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये परंपरा है शादी के बाद अगले तीन दिनों तक टॉयलेट नहीं जाना। है न काफी अजीब लेकिन ये सच है और इसके पीछे काफी अजीब कारण है।

Newly married Indonesian couples not allowed to use toilet for 3 days