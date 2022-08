Optical Illusion: गिरगिट में छिपे हुए 'दो राज', गिद्ध जैसी है नजरें तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाएं

ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। दरअसल इस तरह की तस्वीरें हमारी आंखों के साथ-साथ दिमाग को धोखा देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें आपको डाल पर बैठे गिरगिट में छिपे दो राज खोजना हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें हमारी आंखों के साथ-साथ हमारे दिमाग को भी धोखा देने का काम करती हैं। दरअसल इस तरह की तस्वीरों में जो हमें दिखाई देता है, दिमाग उसी को सच मानने लगता है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ आंखों और दिमाग का भ्रम होता है, क्योंकि इन तस्वीरों के तैयार ही कुछ ऐसा किया जाता है। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें ना सिर्फ हमारे दिमाग की कसरत कराती हैं बल्कि हमारे आईक्यू लेवल को भी बखूबी टेस्ट करती हैं। यही नहीं हमारे व्यक्तित्व के गहरे राज भी इस तरह की तस्वीरों से खुल जाते हैं।

Optical Illusion Find Two Secrets In The Chameleon In 9 Seconds