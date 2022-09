Optical illusion Image: ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी कई तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे होंगे, लेकिन आज जो तस्वीर हम लेकर आए हैं उसमें आपको एक महिला के चेहरे को ढूँढना है वो भी केवल 20 सेकंड में। तो देर किस बात की अभी ढूंढकर दिखाएं..

ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब विजुअल इल्यूजन होता है। ये एक प्रकार का भ्रम है जो आपके फोकस और क्रिएटिव माइंड की क्षमता को चेक करता है। सोशल मीडिया आज-कल नए ऑप्टिकल इल्यूजन से भर गया है जो लोगों को भ्रमित करते हैं। कई चैलेंज को पूरा करना आसान है, लेकिन कुछ आपको चौंका सकती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर अपना सिर खुजाने लगते हैं। कुछ इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरों को आसानी से हल कर लेते हैं। आज हम एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जिसे आपको ध्यान से देखने के बाद उसमें छिपे महिला के चेहरे को ढूँढना है।







