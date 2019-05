पीएम मोदी की इस बात को नहीं समझ पाया पाकिस्तानी मीडिया, कर दी इतनी बड़ी गलती

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव ( lok sabha election ) समाप्त हो चुके हैं जिसके बाद बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज कर सरकार बनाने को तैयार है। पीएम मोदी के दोबारा जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो चर्चा का विषय बन गए हैं। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीएम मोदी पर चर्चा चल रही है। वहां के न्यूज चैनल्स पर बहस चल रही है। वहीं एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ( Pakistan ) के एक न्यूज चैनल को लोग ट्रोल कर रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने 23 मई के दिन बीजेपी कार्यालय में एक भाषण दिया था। इसी भाषण की चर्चा ARY पाकिस्तानी न्यूज चैनल कर रहा था। पीएम मोदी ने अपने भाषण की एक लाइन में कहा था 'इस जीत पर बीजेपी का हर कार्यकर्ता अभिनंदन का अधिकारी है।' फिर क्या था इस पाकिस्तानी चैनल ने इसे विंग कमांडर अभिनंदन समझ लिया। वहीं इस गलती को सोशल मीडिया ( social media ) यूजर्स ने पकड़ लिया और पाकिस्तानी मीडिया को ट्रोल कर दिया। लोगों ने कई तरह के कॉमेंट्स किए।

Pakistani Media Thinks pm modi mentioning “Abhinandan” in his speech is actually Wing Commander Abhinandan



😂😂🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/YgpPODidCs