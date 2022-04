इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दो टुकड़े हो गया विमान, वायरल हो रहा हादसे का वीडियो

विमान हादसों के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा, सुना या देखा होगा, लेकिन इन दिनों विमान हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रनवे पर एक विमान लैंड करते वक्त दो हिस्सों में टूट गया। विमान हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

विमान हादसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक कार्गो प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दो टुकड़े हो गया। विमान के इस तरह से दो टुकड़ों में बंट जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना गुरुवार को कोस्टा रिका में हुई। यहां पर एक कार्गो प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, आपातकालीन लैंडिंग के दौरान ही यहा विमान दो टुकड़े हो गया। इस घटना के बाद सैन जोस में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ गया। विमान में सवार क्रू मेंबर्स ने स्थानीय अथॉरिटी को बताया था कि हाइड्रॉलिक प्रॉब्लम आ गई है और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी।

Plane Breaks Into Two During Emergency Landing In Costa Rica Video Viral