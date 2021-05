पुणे के टीनेजर ने खींची चांद की सबसे साफ और बड़ी तस्वीर, सोशल मीडिया पर हुई वायरल

मुंबई। कहते हैं कि अगर लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो मुकाम बस में हो या नहीं। इसी बात को महाराष्ट्र में पुणे के एक किशोर ने सच साबित किया है। इस किशोर ने चंद्रमा की ऐसी तस्वीर बनाई है, जो अब तक की सबसे साफ यानी स्पष्ट फोटो है और इसके चलते सोशल मीडिया पर तस्वीर तो वायरल हुई ही है, किशोर भी मशहूर हो चुका है।

जानकारी के मुताबिक पुणे निवासी 16 वर्षीय प्रथमेष जाजू ने यह कारनामा किया है। प्रथमेष ने चंद्रमा की आज तक खींची गई सबसे साफ तस्वीर बनाने के लिए ना केवल बहुत मेहनत की बल्कि काफी शोध भी किया। जाजू ने चंद्रमा की करीब 50,000 फोटो खींची और फिर उन सभी तस्वीरों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर अब तक सबसे क्लीयर और शार्प फोटो बना दी। इस काम में यानी खींची गई फोटो-वीडियो को जोड़ने (प्रॉसेस करने) में जाजू को करीब 40 घंटे लगे।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रथमेष जाजू ने कहा, "मैंने 3 मई को रात 1 बजे इन तस्वीरों को कैप्चर किया। मैंने तकरीबन चार घंटे तक फोटो और वीडियो शूट किए। इसके बाद इनकी प्रोसेसिंग में 38 से 40 घंटे लगे। 50,000 फोटो खींचने का मकसद चंद्रमा की सबसे स्पष्ट फोटो हासिल करना था।"

Pune: A 16-year-old boy Prathamesh Jaju gain popularity on internet by clicking one of the clearest pictures of moon



He says,"Raw data was 100GB & when you process it the data gets bigger so it was around 186GB. When I stitched them together, the final file was around 600MB" pic.twitter.com/ia2AecW37D