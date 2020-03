जनाब फोन पर बात करते हुए कर रहे थे ‘कोरोना’ जांच, विडियो देख भड़के लोग..

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक कोरोना के दौ सौ से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी हैं। इसलिए सरकार देशवासियों को बार-बार खास एहतियात बरतने की हिदायतें दे रही है।

कोरोना वायरस को लेकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर लोगों की कड़ी जांच की जा रही हैं। इसी से जुड़ा एक विडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो ( Video ) में एक अधिकारी लापरवाही के साथ यात्रियों का टेम्परेचर चेक रहा है, जिसके देखकर लोग भड़के उठे।

वायरल ( Viral ) वीडियो में आप देख सकते है कि एक शख्स कुर्सी पर बैठा फोन पर बात कर रहा है। टेम्परेचर चेक कर इस शख्स के हाथ में एक मशीन है, जिसके जरिए कोरोना इंफेक्टिड लोगों का पता लगाया जाता है। लेकिन इन्हें अपने काम में कम और बात करने में ज्यादा मजा आ रहा है।

WOW! Salute to this officer for safely testing Indian Railways passengers. 2 bartan extra bajana inke liye Sunday ko. pic.twitter.com/S27hfA1uvt