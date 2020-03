धोनी के बल्ले पर गलती से लगा पैर, रैना ने जीता लोगों का दिल

नई दिल्ली। दुनिया की हर एक महान शख्सियत की खासियत ये होती है कि उसे कई लोग भगवान ( God ) का दर्जा दे देते है। ऐसे उदाहरण आपने अक्सर खेल के मैदान पर भी देखें होंगे। भारत में सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar ) को लोग किसी भगवान से कम नहीं समझते।

सचिन इकलौते ऐसे शख्स नहीं जिन्हें इस रूतबें से नवाजा गया हो। उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हस्तियां है जिन्हें लोगों बिलकुल अलग ही नज़रिए से देखते है। कुछ इसी तरह का वाकया आईपीएल ट्रेनिंग सेशन ( IPL Tranning Session ) के दौरान देखने को मिला।

दरअसल धोनी ( Dhoni ) नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान सुरेश रैना ( Suresh Raina ) का पैर गलती से धोनी ( MS Dhoni ) के बल्ले ( Bat ) पर जा लगा। जिसके बाद रैना ने जो किया, उसको देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

Raina Accidentally Stepped on MSD's Bat..Once He Noticed, He Worshipped his Bat.



Massive Respect @ImRaina !!🙏❤ pic.twitter.com/uQdePvGKqK