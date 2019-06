क्या है रविचंद्रन अश्विन के इस ट्वीट में जो लोग कर रहे हैं उनकी खिंचाई, यहां जानें

नई दिल्ली: आईपीएल ( IPL ) के मैचों में वैसे तो कई चीजें देखने को मिलती है। कभी बेस्ट फील्डिंग का मुजायरा दिखता है, तो कभी बेस्ट कैच देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी मैदान पर या मैदान के बाहर कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिससे बाद में खिलाड़ी ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किंग्स इलेवन पंजाब ( Kings XI Punjab ) के कप्तान रविचंद्रन अश्विन के साथ हुआ। अश्विन ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए।

सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद ( Sunrisers Hyderabad ) और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच खेला गया। इस मैच से ठीक एक दिन पहले रविचंद्रन अश्विन ( Ravichandran Ashwin ) ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे अपनी टीम में लो। उन्होंने लिखा 'मैं गेंदबाजी, बल्लेबाजी और कप्तानी कर सकता हूं। मुझे कल के मुकाबले में अपने ड्रीम-11 टीम में चुने।' इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया ( social media ) पर अश्विन की जमकर खिंचाई की। एक यूजर ने लिखा 'आप मेरा 50 रुपये का रिचार्ज करा दो मैं आपको ले लूंगा'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 'मैनकेड में अच्छा कर लेते हो।' वहीं एक अन्य यूजर ने अश्विन को यूजलेस कह दिया।

I can bat, bowl and captain the side! Make sure you pick me in your #Dream11 tomorrow: https://t.co/kRbO8GGCVI #YeGameHaiMahaan #Dream11 pic.twitter.com/xk9Zqx3ixY