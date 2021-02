Shweta Trending:जूम पर बातचीत लीक होने के बाद ट्विटर पर मचा हड़कंप, खुला रह गया Shweta का माइक

नई दिल्‍ली।कोरोना काल के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास ( ONLINE CLASS)दी जा रही है। लेकिन इस क्लास के दौरान कभी कभी टीचर और बच्चे ऐसी हरकते कर जाते है जो एक खबर बन जाती है जैसा कि अभी हाल ऑनलाइन क्लास देते समय एक टीचर की पत्नि का रोमांस जाग उठा जो तुरंत ही वायरल हो गया। अभी इस घटना को लोग भूल भी नही पाए थे कि अब एक छात्रा (Virtual Meeting App) की बातें लीक हो रही हैं। वर्चुअल मीटिंग्‍स के दौरान श्वेता (Shweta) ने ऐसी बातें बोल दी जिसका ऑडियो खूब वायरल हो रहा है।

#Shweta



What is this behavior shweta..@shweta Call leak in front of 111 people pic.twitter.com/zm8Cxtlikn — Younick Boys (@YounickBoys) February 18, 2021

दरअसल श्वेता नाम की छात्रा जूम पर ऑनलाइन क्‍लास ले रही होती है इस दौरान वो माइक ऑन छोड़कर कॉल पर अपनी सहेली से बतियाने लग जाती है। मीटिंग के दौरान श्वेता अपनी फ्रेंड से किसी के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगी। श्वेता किसी लड़का और लड़की के रिलेशन के बारे में बताते हे कहती है कि वो लोग एक दूसरे के करीब कैसे आ गए थे। यही नहीं इस दौरान श्वेता यह कहती दिखती है कि वह लड़का यह जानता था कि वह मेरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वह उसे लेकर काफी आकर्षित था। श्वेता की ये सीक्रेट बातें मीटिंग में मौजूद 111 लोगों ने सुनी और फिर यह इंटरनेट पर ऐसा वायरल हुआ कि ट्विटर पर ट्रेंड चल निकला। फिलहाल ट्विटर पर#Shweta तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर अब तक हजारों लोग ट्वीट कर चुके हैं। यही नहीं तमाम मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

Group members to Shweta: mic on haiiii..



Le inner feelings-#Shweta pic.twitter.com/kqJZGZywfy — Aditya Kumar (@Urs2rulyaditya) February 18, 2021

श्‍वेता पर अब मीम्‍स की झड़ी

श्‍वेता ये नही जान पाई कि जो बातोवो अपने सहेली को बता रह है वो उस वर्चुअल क्‍लास में मौजूद 111 लोग और सुन रहे थे। बातचीत के दौरान उसे बार बार हिंट भी किया जा रहा था कि श्‍वेता तुम्‍हारा माइक ऑन है मगर श्‍वेता ने शायद आवाज बंद कर रखी थी। और वो अपनी दोस्‍त को लड़का-लड़की के रिलेशनशिप के बारे में बताने में काफी व्यस्त थीं।

Other online students asking Shweta to turn off her Mic : pic.twitter.com/4NHZ7ijM1W — Raghav Masoom (@comedibanda) February 18, 2021

उसी क्‍लास में शामिल किसी ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।अब श्‍वेता ट्विटर में टॉप पर ट्रेंड कर रहीं हैं। श्‍वेता के नाम पर मीम्‍स बन रहे हैं। श्‍वेता के साथ-साथ उस लड़के को लेकर भी खूब जोक्‍स बनाए जा रहे हैं जिसने अपनी लव लाइफ का कच्‍चा चिट्ठा श्‍वेता के आगे खोल दिया था।