लता मंगेशकर की तबीयत पर बहन ऊषा ने कही ये बड़ी बात, सोशल मीडिया पर दुआओं का दौर जारी....

नई दिल्ली: स्वर कोकिला लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रविवार रात 2 बजे सांस लेने में उन्हें दिकक्त होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar ) के फैन उन्हें लेकर दुआएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की दुआओं की बाढ़ आ गई है।

फैंस की दुआएं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेश्कर फेफड़ों के गंभीर इंफेक्‍शन से जूझ रही हैं। इंटरनल मेडिसिन फिजिशन, डॉक्‍टर प्रतित समदानी ने टीओआई से बातचीत में बताया है, 'उन्‍हें निमोनिया हुआ है। साथ ही लता का बायां वेट्रिकुलर भी फेल हो गया है।उनकी हालत अभी भी लगातार गंभीर ही बनी हुई है। हालांकि, पिछले कुछ समय में थोड़ा सुधार आया है। वहीं फैंस ने लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने की कामना की है। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा 'भारतरत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के अस्वस्थ होने और अस्पताल में होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भारत का वैभव सुरक्षित और स्वस्थ रहे।'

Get well soon ma'am

God bless you

लता की बहन ने खोला राज

लगा मंगेशकर की तबीयत को लेकर उनकी बहन ऊषा मंगेशकर ने कहा कि 'लता दीदी अब 90 वर्ष की हो चुकी हैं। अब वह ठीक हैं। डॉक्टर ने हमसे कहा कि अब हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन हमने उनकी उम्र देखते हुए उन्हें अस्पताल में एक-दो दिन और रखने का फैसला किया है।'