Mukesh Ambani के घर के पास दिखी संदिग्ध कार,विस्फोटक सामग्री मिलने से मचा हड़कंप

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने से दहशत की लहर फैल गई है। क्योकि पास खड़ी इस संदिग्ध स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई हैं। संदिग्ध कार की खबर फैलते ही मौके पर मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम पहुंच चुकी है और जांच में जुटी है। बम निरोधक दस्ते भी पहुंच गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए मुकेश अंबानी के घर के बाहर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। उसमें जिलेटिन की छड़ें पाई गई है। इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। जो भी असलियत है, जल्द से जल्द सामने आएगी।

A suspicious vehicle found on Carmichael Rd today under limits of Gamdevi PS. Bomb Detection&Disposal Squad team&other Police teams reached spot, examined the vehicle&found some explosive material Gelatin inside. It's not an assembled explosive device. Probe on: PRO,Mumbai Police