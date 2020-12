मां की ममता हुई शर्मसार, 19 महीने की बेटी को उबलते पानी में फेंककर देखती रही तमाशा

नई दिल्ली। हर बच्चा अपनी मां के आंचल में रहकर अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब मां ही निर्दयिता की हदे पार कर जाए तो बच्चे का जीना काफी मुश्किल हो जाता है जिसका जीता जागता उदाहरण इंग्लैंड (England) के नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire) में देखने को मिला जहां एक मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला ऐसा मामला सामने आया । जिसने मां के इस पवित्र रिश्ते पर से भी भरोसा उठा दिया है। इस मां ने नशे में धुत होकर अपने ही बच्चे को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि आपकी दिल भी चीखने को मजबूर हो जाएगा। इस नशेड़ी मां ने 19 महीने की बच्ची को उबलते पानी से जलाकर मार डाला। इतना ही इस महिला ने ना केवल उबलते हुए पानी में उस बच्ची को डाला बल्कि उसे तड़फते हुए करीब 1 घंटे तक देखती भी रही। जिसके बाद उस बच्ची की मौत हो गई। इस महिला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Cocaine-using mother jailed for life for murdering her 19-month-old daughter by scalding her with boiling water https://t.co/LhnxeI8DM9