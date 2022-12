वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, भविष्य में फैक्ट्री में पैदा होंगे बच्चे!

लैब में बच्चा पैदा करने का दावा एक्टोलाइफ नामक कंपनी ने किया है। एक्टोलाइफ के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 'बेबी पॉड' लगाए गए हैं, जिससे बच्चेदानी के बिना बच्चा पैदा किया जा सकता है।

The World’s First ‘Artificial Womb Facility’ Gives a Sneak Peek at Pregnancy in the Future