खाना मांगने के लिए इस शख्स के घर के बाहर चली आती हैं हजारों मछलियां, दूसरों के हाथ से नहीं खाती खाना

वियतनाम में एक शख्स हजारों जंगली मछलियों को खाना खिलाने के कारण प्रसिद्ध हो गया है। उसे मछलियों को खाना खिलाते देखने के लिए स्थानिया लोगों के साथ-साथ टूरिस्ट भी आते हैं। वह दो सालों से इन्हें चारा खिला रहे हैं। इन मछलियों में हिंसक प्रवृति की भी मछलियां होती हैं।

Vietnamese Man taking care of thousands of wild river fish, who visit his house every day for food