भूखे बाघ ने शिकार के लिए लगाई दौड़ तो अलग तरीके से भौंकने लगा कुत्ता, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के नए वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट की दुनिया पर खूब छाया हुआ है। कर्नाटक ( Karnataka ) के काबीनी ( Kabini ) में कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया।

एक जंगली कुत्ता ( Dog ) बाघ से अपनी जान बचाता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में कुत्ते को जान बचाने के लिए भागता हुआ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भूखा बाघ शिकार के लिए दौड़ता दिख रहा है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल ( Viral Video ) हो रहा है।

इसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ( Wildlife Photographer ) ने ट्वीट किया था, जिसने कुत्ते की आवाज को "अजीब" कहा था। उन्होंने कहा, 'मैंने जंगल में कभी भी किसी जंगली कुत्ते का ऐसा अजीब अलार्म नहीं सुना..बल्कि वो खुद एक शिकारी है.. बाघ से बचने के लिए वो ऐसा दौड़ता दिखा. क्या अजीब आवाज है।

