दुनिया के सबसे लंबे सांप ने शिकार के लिए लांघी दीवार, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Mar 30, 2023 07:01:38 pm Submitted by: Tanay Mishra

World's Longest Snake Climbs Up A Wall For Its Prey: सांप को खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। पर सांप अगर दुनिया का सबसे लंबा सांप हो, तो वो और भी डरावना बन जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे सांप का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे इसकी भयावहता के बारे में पता चलता है।