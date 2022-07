Google का इस्तेमाल तो आप रोज करते होंगे, क्या आप जानते हैं गूगल का फुल फॉर्म क्या है?

जब भी हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो हमारे दिमाग में जो पहला नाम है वो होता है गूगल। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। जहां रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं या सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन क्या गूगल का फुल फॉर्म आपको पता है?

रोजाना न जाने ऐसे कितने सवाल होते हैं, जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसे में किसी से पूछो तो वो भी यही जवाब देता है कि, गूगल पर सर्च कर लो। गूगल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हम दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन का ही सहारा लेते हैं। लेकिन जिस गूगल पर हम दिनभर अपना समय बिताते हैं या दिन में एक बार जरूर इस सर्च इंजन पर जाकर कुछ ना कुछ खोजते हैं उसका फुल फॉर्म जानते हैं। शायद नहीं। कुछ कंपनियों के नाम ऐसे होते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ही जाना जाता है लेकिन उसका फुल फॉर्म किसी को नहीं पता ही नहीं होता।

You Know Full Form Of Google Use These Things Daily In Your Smartphone And PC