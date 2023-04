अरमान मलिक ने दूसरी पत्नी के बेटे का नाम रखा ‘जैद’, मुसलमान नाम रखने पर भड़के यूजर्स को यूट्यूबर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्लीPublished: Apr 11, 2023 09:03:11 am Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Youtuber Armaan Malik Son: अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने बेटे को जन्म दिया है। ब्लॉगर ने बेटे का नाम रखा है ‘जैद’। इस मुसलमान नाम को सुनकर यूर्जस भड़के तो यूट्यूबर ने ब्लॉग में दिया मुंहतोड़ जवाब।

Youtuber Armaan Malik Trolled for Second Wife Son Muslim name

After Trolled Blogger replied in Blog and Youtubers: अरमान मलिक जल्द ही पहली पत्नी पायल मलिक के ट्विन्स बच्चों के पिता भी बनने वाले हैं। तो वहीं दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। यूट्यूबर ने अपने दूसरे बेटे का नाम रखा है ‘जैद’। इस मुसलमान नाम को सुनकर अब ब्लॉगर को खूब ट्रोल किया जा रहा है। यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपने न्यू बोर्न बेबी का नाम जैद मलिक ही क्यों रखा है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। वहीं अब यूट्यूबर ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इन यूजर्स, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को करारा जवाब देते हुए लताड़ लगाई है। अरमान का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में सनसनी मचा रहा है। अरमान मलिक कुछ दिन पहले ही अपनी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के बेटे के पिता बने हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त मलिक फैमिली काफी सुर्खियों बटोर रही है। अरमान ने दो शादियां की हैं और अब वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते हैं। तो वहीं कई यूजर्स को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होती है। यही वजह है कि कई बार अरमान ट्रोलर्स के निशाने पर होते हैं। बहरहाल, अभी उन्हें उनके दूसरी पत्नी के दूसरे बेटे के नाम के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जिसका करारा जवाब अरमान ने वीडियो के जरिए शेयर किया है।