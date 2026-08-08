सूखे कर्नाटक में फलों का स्वर्ग, 63 साल की शिक्षिका ने घर में उगा दिए 100 से ज्यादा पौधे

बचपन के बीजों से शुरू हुआ सफर

पौधों के प्रति सुनंदा का लगाव बचपन से है। उनके पिता धनजय चिगारी खेती और बीजों में रुचि रखते थे। 1970 के दशक में वे अलग-अलग किस्मों के बीज जुटाकर उन्हें उगाने का प्रयास करते थे। पिता से मिली यही सीख सुनंदा के जीवन में आगे बढ़ती गई। बचपन में वह रसोई में इस्तेमाल होने के बाद बचे सब्जियों और फलों के बीजों को फेंकने के बजाय मिट्टी में लगा देती थीं। कुछ बीज चींटियां खा जातीं, कुछ खराब हो जाते, लेकिन कई अंकुरित भी होते। यहीं से पौधों को समझने और नए प्रयोग करने की रुचि विकसित हुई।