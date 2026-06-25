स्मृति संगम में झलकी यादों और उपलब्धियों की छटा, अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को दी गई भावभीनी विदाई

कौशल का उपयोग समाज के हित में करें

कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक के कार्याध्यक्ष एवं हुब्बली-धारवाड़ नगर निगम के पूर्व महापौर ईरेश बी. अंचटगेरीने की। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा केवल पेशेवर सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से निरंतर सीखने, अनुशासन बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधान परिषद सदस्य सुशील नमोशी ने कहा कि कानून के विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज में न्याय और समानता स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नेतृत्व क्षमता विकसित कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।