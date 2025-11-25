हिंदी और कन्नड़ की सुरमयी संगम, हर पंक्ति में दिखी भाषा-सामंजस्य की सुंदर मिसाल

अलीजा बीजापुर ने मारी बाजी

सातवीं कक्षा की छात्रा अलीजा बीजापुर ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। नौंवी कक्षा की छात्रा यूसरा बागलकोट दूसरे तथा सातवीं कक्षा की छात्रा इरम अदोनी तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में कक्षा छठी की अफसीन सवनुर, सुब्रा कैराती एवं खुशी मोरब, आठवीं कक्षा की अरफा मुल्ला, नवीं कक्षा की मरियम बेलगम, अंकिता वेपगुंटा, अंजली पवार और दसवीं कक्षा की आयशा दिवानअली, नाहेदा एवं खुर्शिदा को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में छठी कक्षा की मरियम कुवपट्टी, आयशा जकाती, असरा फातिमा, अर्पिता एवं रोहन, सातवीं कक्षा की फाजिया हवलदार, सुचित्रा परदेशी एवं हादिया चौहान, आठवीं कक्षा के पीयूष पोरेय, अल्फिया एवं सुष्मिता, नवीं कक्षा के हशमत वेपारी एवं मुजम्मिल और दसवीं कक्षा के दिबानाज मसली, दीपिका भंडारी, गौसवी हवलदार, निधा एवं सिम्मनान की प्रस्तुति भी सराहनीय रहीं। प्रतियोगिता के अंत में विजेता प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।