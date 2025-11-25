Patrika LogoSwitch to English

हुबली

हिंदी और कन्नड़ की सुरमयी संगम, हर पंक्ति में दिखी भाषा-सामंजस्य की सुंदर मिसाल

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को केशवापुर स्थित सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि स्कूल के कन्नड़ भाषी विद्यार्थियों ने हिंदी में प्रभावशाली एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ कविता पठन किया। हिंदी भाषा के प्रति उनका यह लगाव, मेहनत और सीखने की इच्छा सभी के लिए प्रेरणा बनकर उभरी।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 25, 2025

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ उत्साहित प्रतिभागियों का समूह। साथ में निर्णायक व शिक्षिकाएं।

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ उत्साहित प्रतिभागियों का समूह। साथ में निर्णायक व शिक्षिकाएं।

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को केशवापुर स्थित सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि स्कूल के कन्नड़ भाषी विद्यार्थियों ने हिंदी में प्रभावशाली एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ कविता पठन किया। हिंदी भाषा के प्रति उनका यह लगाव, मेहनत और सीखने की इच्छा सभी के लिए प्रेरणा बनकर उभरी।

प्रस्तुति की सराहना
कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में अन्नपूर्णा भांडगे मौजूद थीं, जो हिंदी व कन्नड़ दोनों भाषाओं की कवयित्री हैं। वे मेहंदी, रंगोली व हैंड एंब्रॉयडरी की प्रशिक्षक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं व बालिकाओं के लिए कई नि:शुल्क प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की हैं। उनके मार्गदर्शन और अनुभव ने छात्रों का उत्साह और बढ़ाया। निर्णायक अन्नपूर्णा भांडगे ने विद्यार्थियों की तैयारी, आवाज, अभिव्यक्ति की खूब प्रशंसा की।

अभिव्यक्ति निखारने को किया प्रेरित
स्कूल की उप-प्राचार्य अनुश्री ने बच्चों को निरंतर प्रयास करने, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और अपनी अभिव्यक्ति को निखारने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के नियमों और मंच पर प्रस्तुति के महत्व के बारे में जानकारी दी। हिंदी शिक्षिका अश्विनी गोड़के एवं रेशमा शेख ने प्रतियोगिता के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई।

अलीजा बीजापुर ने मारी बाजी
सातवीं कक्षा की छात्रा अलीजा बीजापुर ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। नौंवी कक्षा की छात्रा यूसरा बागलकोट दूसरे तथा सातवीं कक्षा की छात्रा इरम अदोनी तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में कक्षा छठी की अफसीन सवनुर, सुब्रा कैराती एवं खुशी मोरब, आठवीं कक्षा की अरफा मुल्ला, नवीं कक्षा की मरियम बेलगम, अंकिता वेपगुंटा, अंजली पवार और दसवीं कक्षा की आयशा दिवानअली, नाहेदा एवं खुर्शिदा को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में छठी कक्षा की मरियम कुवपट्टी, आयशा जकाती, असरा फातिमा, अर्पिता एवं रोहन, सातवीं कक्षा की फाजिया हवलदार, सुचित्रा परदेशी एवं हादिया चौहान, आठवीं कक्षा के पीयूष पोरेय, अल्फिया एवं सुष्मिता, नवीं कक्षा के हशमत वेपारी एवं मुजम्मिल और दसवीं कक्षा के दिबानाज मसली, दीपिका भंडारी, गौसवी हवलदार, निधा एवं सिम्मनान की प्रस्तुति भी सराहनीय रहीं। प्रतियोगिता के अंत में विजेता प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

