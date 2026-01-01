होटल पार्टियों से हटकर भक्ति का नववर्ष, सनातन चेतना के साथ हुब्बल्ली में अनूठे अंदाज में मना न्यू ईयर

सनातन धर्म में जन्म लेना ही सौभाग्य

मुख्य वक्ता भागवताचार्य आशीष व्यास ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि सनातन सेवा संगठन निरंतर सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में जन्म लेना ही सौभाग्य है और इस पर गर्व होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम एक-दूसरे की टांग खींचने के बजाय हाथ थामें और समाज को जोडऩे का कार्य करें। उन्होंने चिंता जताई कि आज सनातन धर्म पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं, श्लोकों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे समय में संगठन को सलाह नहीं, बल्कि सहकार की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत को देश की संस्कृति की आत्मा बताते हुए उसके संरक्षण पर भी जोर दिया।