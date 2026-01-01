1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

होटल पार्टियों से हटकर भक्ति का नववर्ष, सनातन चेतना के साथ हुब्बल्ली में अनूठे अंदाज में मना न्यू ईयर

जहां एक ओर नए साल के स्वागत के लिए होटल पार्टियां, नाइट क्लब और डीजे की धुनें आम हो चली हैं, वहीं हुब्बल्ली में नववर्ष 2026 का स्वागत एक बिल्कुल अलग और प्रेरक रूप में किया गया। सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में एयरपोर्ट के सामने स्थित त्रिलोक लॉन्स में आयोजित फ्यूजन भक्ति न्यू ईयर उत्सव- 2026 ने यह संदेश दिया कि नया साल भक्ति, संस्कृति और आत्मिक शांति के साथ भी मनाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 01, 2026

सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हुब्बल्ली के त्रिलोक लॉन्स में आयोजित फ्यूजन भक्ति न्यू ईयर उत्सव-2026 का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ करते अतिथि।

सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हुब्बल्ली के त्रिलोक लॉन्स में आयोजित फ्यूजन भक्ति न्यू ईयर उत्सव-2026 का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ करते अतिथि।

आधुनिक उत्सव और सनातन परंपरा का सुंदर संगम
यह नववर्ष उत्सव इस बात का प्रतीक बना कि आधुनिकता के साथ अपनी पवित्र परंपरा और संस्कृति को आत्मसात करते हुए भी उल्लासपूर्वक नया साल मनाया जा सकता है। सनातन संस्कृति को साकार करता यह दिव्य आयोजन हुब्बल्ली के लिए एक प्रेरक मिसाल बनकर संपन्न हुआ। इस आयोजन में आधुनिक उत्सव और सनातन परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला। जहां एक ओर नए साल की उमंग और उल्लास था, वहीं दूसरी ओर भजन, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को पूर्णत: भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिसने पूरे आयोजन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की।

सनातन धर्म में जन्म लेना ही सौभाग्य
मुख्य वक्ता भागवताचार्य आशीष व्यास ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि सनातन सेवा संगठन निरंतर सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में जन्म लेना ही सौभाग्य है और इस पर गर्व होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम एक-दूसरे की टांग खींचने के बजाय हाथ थामें और समाज को जोडऩे का कार्य करें। उन्होंने चिंता जताई कि आज सनातन धर्म पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं, श्लोकों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे समय में संगठन को सलाह नहीं, बल्कि सहकार की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत को देश की संस्कृति की आत्मा बताते हुए उसके संरक्षण पर भी जोर दिया।

पूरा परिसर भक्तिरस में डूबा
कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक अनिल कुमार पी. मिस्किन की सुमधुर भजन प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। उनके भजनों से पूरा परिसर भक्तिरस में डूब गया। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारिवारिक मनोरंजक खेलों का भी आयोजन किया गया, जिससे हर आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता रही।

कई गणमान्य लोग थे उपस्थित
सनातन सेवा संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष जीतेन्द्र मजेठिया, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सचिव अशोक गोयल, उपाध्यक्ष दूदाराम चौधरी, कमल मेहता, मालाराम देवासी, नरसी पटेल, नीतिन ठक्कर, सुनील, राम पारीक, प्रकाश माली, हरि सुथार, अशोक सारस्वत, रमेश बोरा, किरण ललवानी, किशोर पटेल, बाबूलाल सीरवी, बालकृष्ण सराफ, गिरीश उपाध्याय, रमन सिंघानिया, अमित पटेल, चंपालाल सोनी, कांतिलाल राजपुरोहित, इवेंट के चेयरमैन नीकेत सिंघानिया, विवेक लड्ढा, अतुल समेत विभिन्न समाज एवं संगठनों के गणमान्य लोग मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 06:50 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / होटल पार्टियों से हटकर भक्ति का नववर्ष, सनातन चेतना के साथ हुब्बल्ली में अनूठे अंदाज में मना न्यू ईयर

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आस्था से हुआ नववर्ष का आगाज, भक्ति, पूजा और प्रार्थना के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत

आस्था के साथ नए साल की शुरुआत करते हुए हुब्बल्ली के रामदेव मंदिर में दर्शन करते श्रद्धालु।
हुबली

खेल से संस्कार और सम्मान तक, सुपर स्टार राजपुरोहित-11 का अभिनंदन समारोह 3 जनवरी को

मरुधर प्रीमियर लीग-2025 की विजेता टीम सुपर स्टार राजपुरोहित-11 के खिलाड़ी।
हुबली

अकाल की राख से उगी समृद्धि: मारवाड़ के हाथों में वनीला की वैश्विक पहचान

वनीला की बेल पर उम्मीदों का पहला फूल।
हुबली

राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल: सुरक्षा, सड़क, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर हुब्बल्ली में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रवासी।
हुबली

कृष्ण-लीला पर म्यूजिकल से सजेगी यादगार शाम, गोकुल रोड पर होगा संगीत, नृत्य और भावनाओं से भरा दिव्य मंचन

कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग जीवंत रूप में मंच पर उतरेंगे
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.