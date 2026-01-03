3 जनवरी 2026,

शनिवार

हुबली

अयप्पा स्वामी की पूजा, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

हुब्बल्ली शहर के न्यू मैदार ओनी क्षेत्र में भगवान स्वामी शरणम अयप्पा की पूजा के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष पूजा-अर्चना के इस पावन अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 03, 2026

हुब्बल्ली के न्यू मैदार ओनी क्षेत्र में स्वामी शरणम अयप्पा की पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद भक्तगण।

हुब्बल्ली के न्यू मैदार ओनी क्षेत्र में स्वामी शरणम अयप्पा की पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद भक्तगण।

सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पूरे श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूजा में भाग लेकर अयप्पा स्वामी के चरणों में शीश नवाया। पूजा-अनुष्ठान के बाद प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने सहभागिता निभाई। श्रद्धालुओं को सड़क किनारे पंक्तिबद्ध होकर बैठते और खड़े होकर अन्न प्रसाद ग्रहण करते देखा गया। आयोजकों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है और हर वर्ष इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ष विशेष रूप से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए, जिन्होंने संयम, अनुशासन और शांति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान स्वच्छता, व्यवस्था और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने सेवा कार्यों में सहयोग दिया। स्वयंसेवकों ने भोजन वितरण, भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था संभालने में सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, सेवा और आध्यात्मिक चेतना को सशक्त बनाते हैं।

Published on:

03 Jan 2026 07:07 pm

हुबली

