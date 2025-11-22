Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

कविता के मंच पर खिली बाल प्रतिभाएं, निर्णायकों ने रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से की सराहना

हिंदी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का वातावरण काव्य रस से सराबोर हो उठा, जब यहां काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अलग-अलग विषयों पर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। विद्यालय प्रबंधन ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास, भाषा कौशल और साहित्यिक समझ को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 22, 2025

अतिथियों के साथ काव्य पाठ प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र के साथ।

हिंदी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का वातावरण काव्य रस से सराबोर हो उठा, जब यहां काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अलग-अलग विषयों पर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। विद्यालय प्रबंधन ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास, भाषा कौशल और साहित्यिक समझ को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क्रिया चौहान ने पाया पहला स्थान
प्रतियोगिता में क्रिया एच. चौहान ने प्रथम स्थान, फारिया एस. शिवल्ली ने द्वितीय स्थान तथा मलिकजान एस. मणिक ने तृतीय स्थान हासिल कर अपनी रचनात्मक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने तीनों विजेताओं की प्रस्तुतियों को उत्कृष्ट, भावपूर्ण एवं प्रभावी बताया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए दिए गए प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वालों में संयम एस. संघवी, आयेशा जी. सरफराज, पुलकित के. जैन, आराध्य बी. जैन, रेहाना बानु एस. मणिक, पूर्वी वी. शर्मा, अफसा ए. मुंशी, कविता ए. चौधरी, भाविका जे. जैन एवं खमर सुल्ताना शामिल रहे। बच्चों ने अपनी-अपनी शैली में विभिन्न सामाजिक, प्रेरणादायी और साहित्यिक विषयों पर कविताओं का वाचन कर सभी का दिल जीता। इसी क्रम में कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों सुहेमा, ओंकार एस. मद्रासी, कंचना एन. वड्डाप्पागोल, अन्हा मदीदा मड़ीगर, वेद एम. कटारिया, अकुल एन. वड्डाप्पागोल, मनस्वी एस. घोड़के और महिमा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र
कार्यक्रम के दौरान जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के ट्रस्टी महावीर श्रीश्रीमाल की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा, प्रोजेक्ट चेयरमैन अशोक ओस्तवाल, निदेशक रायचंद जैन, निदेशक विक्रम जैन एवं अनिल सुराणा ने उपस्थित रहकर विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए।

अभिव्यक्ति को मंच देने का माध्यम
प्रतियोगिता में राजस्थान की युवा प्रतिष्ठित कवयित्री एवं सम्मानित साहित्यकार डिंपल उदय कुरवा निर्णायक के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में साहित्यिक चेतना विकसित करना समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और ऐसे कार्यक्रम उनकी अभिव्यक्ति को मंच देने का श्रेष्ठ माध्यम हैं। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों के बारे में जानकारी दी। ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की हिंदी शिक्षिका कनका, सुरेशा एवं प्रवीण का विशेष सहयोग रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Nov 2025 09:19 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / कविता के मंच पर खिली बाल प्रतिभाएं, निर्णायकों ने रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से की सराहना

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

काव्य की सुरभि से महका स्कूल परिसर, प्रतिभाओं ने दिया सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का संदेश

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता, प्रतिभागी छात्र-छात्राएं एवं अतिथि।
हुबली

काव्य मंच पर गूंजे युवाओं के सपने, पूजा पटेल प्रथम, मल्लिका पिरजादा द्वितीय और क्रिश जैन तृतीय

काव्य पाठ प्रतियोगिता के विजेता और सभी प्रतिभागी। उत्साह, प्रतिभा और सृजनशीलता का एक साथ दमदार प्रदर्शन।
हुबली

काव्य पाठ से निखरा आत्मविश्वास व व्यक्तित्व, युवा प्रतिभाओं ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं का दिया संदेश

हुबली

भंवर गुफा में विराजिया जलंधरनाथ…राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों से बांधा समा

कर्नाटक के हुब्बल्ली पीबी रोड गब्बूर दादावाड़ी स्थित सिंवाची भवन में आयोजित जागरण में अतिथियों का सम्मान करते हुए।
हुबली

पीर शांतिनाथ महाराज की तेरहवीं पुण्यतिथि पर 17 सितम्बर को हुब्बल्ली में जागरण

पीर शांतिनाथ महाराज
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.