कविता के मंच पर खिली बाल प्रतिभाएं, निर्णायकों ने रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से की सराहना

क्रिया चौहान ने पाया पहला स्थान

प्रतियोगिता में क्रिया एच. चौहान ने प्रथम स्थान, फारिया एस. शिवल्ली ने द्वितीय स्थान तथा मलिकजान एस. मणिक ने तृतीय स्थान हासिल कर अपनी रचनात्मक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने तीनों विजेताओं की प्रस्तुतियों को उत्कृष्ट, भावपूर्ण एवं प्रभावी बताया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए दिए गए प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वालों में संयम एस. संघवी, आयेशा जी. सरफराज, पुलकित के. जैन, आराध्य बी. जैन, रेहाना बानु एस. मणिक, पूर्वी वी. शर्मा, अफसा ए. मुंशी, कविता ए. चौधरी, भाविका जे. जैन एवं खमर सुल्ताना शामिल रहे। बच्चों ने अपनी-अपनी शैली में विभिन्न सामाजिक, प्रेरणादायी और साहित्यिक विषयों पर कविताओं का वाचन कर सभी का दिल जीता। इसी क्रम में कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों सुहेमा, ओंकार एस. मद्रासी, कंचना एन. वड्डाप्पागोल, अन्हा मदीदा मड़ीगर, वेद एम. कटारिया, अकुल एन. वड्डाप्पागोल, मनस्वी एस. घोड़के और महिमा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।