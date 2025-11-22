कविता के मंच पर खिली बाल प्रतिभाएं, निर्णायकों ने रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से की सराहना

अतिथियों के साथ काव्य पाठ प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र के साथ।
हिंदी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का वातावरण काव्य रस से सराबोर हो उठा, जब यहां काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अलग-अलग विषयों पर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। विद्यालय प्रबंधन ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास, भाषा कौशल और साहित्यिक समझ को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्रिया चौहान ने पाया पहला स्थान
प्रतियोगिता में क्रिया एच. चौहान ने प्रथम स्थान, फारिया एस. शिवल्ली ने द्वितीय स्थान तथा मलिकजान एस. मणिक ने तृतीय स्थान हासिल कर अपनी रचनात्मक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने तीनों विजेताओं की प्रस्तुतियों को उत्कृष्ट, भावपूर्ण एवं प्रभावी बताया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए दिए गए प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वालों में संयम एस. संघवी, आयेशा जी. सरफराज, पुलकित के. जैन, आराध्य बी. जैन, रेहाना बानु एस. मणिक, पूर्वी वी. शर्मा, अफसा ए. मुंशी, कविता ए. चौधरी, भाविका जे. जैन एवं खमर सुल्ताना शामिल रहे। बच्चों ने अपनी-अपनी शैली में विभिन्न सामाजिक, प्रेरणादायी और साहित्यिक विषयों पर कविताओं का वाचन कर सभी का दिल जीता। इसी क्रम में कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों सुहेमा, ओंकार एस. मद्रासी, कंचना एन. वड्डाप्पागोल, अन्हा मदीदा मड़ीगर, वेद एम. कटारिया, अकुल एन. वड्डाप्पागोल, मनस्वी एस. घोड़के और महिमा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र
कार्यक्रम के दौरान जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के ट्रस्टी महावीर श्रीश्रीमाल की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा, प्रोजेक्ट चेयरमैन अशोक ओस्तवाल, निदेशक रायचंद जैन, निदेशक विक्रम जैन एवं अनिल सुराणा ने उपस्थित रहकर विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए।
अभिव्यक्ति को मंच देने का माध्यम
प्रतियोगिता में राजस्थान की युवा प्रतिष्ठित कवयित्री एवं सम्मानित साहित्यकार डिंपल उदय कुरवा निर्णायक के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में साहित्यिक चेतना विकसित करना समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और ऐसे कार्यक्रम उनकी अभिव्यक्ति को मंच देने का श्रेष्ठ माध्यम हैं। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों के बारे में जानकारी दी। ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की हिंदी शिक्षिका कनका, सुरेशा एवं प्रवीण का विशेष सहयोग रहा।
