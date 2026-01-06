6 जनवरी 2026,

मंगलवार

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच को बम से उड़ाने की धमकी

मंगलवार सुबह धारवाड़ (कर्नाटक) स्थित कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच को बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल प्राप्त हुआ। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया और सुनवाई स्थगित कर दी गई।

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 06, 2026

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच

पूरे परिसर में तलाशी
हाईकोर्ट कर्मचारियों, वकीलों और अन्य उपस्थित लोगों को सुरक्षा के कारण बाहर निकाल दिया गया। धमकी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की और पूरे परिसर में तलाशी ली। हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला। पिछले महीनों में भारत के कई हाई कोर्टें राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को भी बम धमकी ईमेल मिल चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की थी। प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और किसी भी संदिग्ध सूचना को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि जांच जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सके।

Published on:

06 Jan 2026 04:43 pm

