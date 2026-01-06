धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच को बम से उड़ाने की धमकी

पूरे परिसर में तलाशी

हाईकोर्ट कर्मचारियों, वकीलों और अन्य उपस्थित लोगों को सुरक्षा के कारण बाहर निकाल दिया गया। धमकी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की और पूरे परिसर में तलाशी ली। हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला। पिछले महीनों में भारत के कई हाई कोर्टें राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच को भी बम धमकी ईमेल मिल चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की थी। प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और किसी भी संदिग्ध सूचना को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि जांच जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सके।