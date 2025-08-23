लोक देवता बाबा रामदेव: लोक आस्था और सामाजिक समरसता के स्रोत विषयक राजस्थान पत्रिका परिचर्चा

लोक संस्कृति का उत्सव

बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ ने कहा, हर वर्ष रामदेवरा में लगने वाला मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और लोक संस्कृति का उत्सव है। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होकर यह संदेश देते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बाबा रामदेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी इंसान का मूल्य उसकी जाति, धर्म या धन से नहीं, बल्कि उसके आचरण और सेवा भाव से तय होता है। उन्होंने बचपन से ही दीन-दुखियों की सहायता और असहायों की रक्षा को अपना धर्म माना। हुब्बल्ली में भाद्रवा के महीने में विशेष आयोजन होते हैं। पालना चढ़ावा का आयोजन किया जाता है। जागरण का आयोजन किया जाता है। बाबा रामदेव मंदिर में रोजाना पूजा-पाठ समेत अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं।