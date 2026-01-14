मकर संक्रांति पर मौन टूटा, मुस्कान बोली, तिल की मिठास और अपनत्व की गर्माहट से रोशन हुए बच्चों के चेहरे

धार्मिक परंपराओं की जानकारी साझा

समारोह के मुख्य सहयोगी दूदाराम चौधरी थोब ने पर्व से जुड़े व्यंजनों और धार्मिक परंपराओं की जानकारी साझा की। समारोह में गीगीदेवी चौधरी, मंजूदेवी चौधरी, रूशिका चौधरी एवं रोहित चौधरी ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। चौधरी परिवार की ओर से सभी छात्रों एवं शिक्षकों को तिल से बने व्यंजन प्रदान किए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य गिरीजा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रारंभ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संवेदनशीलता और समावेश की भावना को मजबूत करते हैं।