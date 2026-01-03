तेज रफ्तार बनी जानलेवा, उडुपी में युवक की मौत

मौके पर ही मौत, अस्पताल में मृत घोषित

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक को लहूलुहान अवस्था में देखा और बिना देरी किए एम्बुलेंस की मदद से उडुपी जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि युवराज की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही काउप पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और देर रात की यात्रा को माना है। पुल जैसे संकरे और संवेदनशील स्थानों पर गति पर नियंत्रण न रखना अक्सर गंभीर हादसों का कारण बनता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक ने हेलमेट पहना था या नहीं और वाहन की तकनीकी स्थिति कैसी थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उदयवारा पुल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि रात के समय इस मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और चेतावनी संकेत पर्याप्त नहीं हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे विशेषकर रात के समय वाहन चलाते वक्त निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें और सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।