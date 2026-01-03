3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, उडुपी में युवक की मौत

उडुपी जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान युवराज बी. के रूप में हुई है। यह दुर्घटना एनागुड्डे इलाके में उदयवारा पुल के पास उस समय हुई, जब युवक तेज रफ्तार में अपनी टू-व्हीलर से गुजर रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 03, 2026

उडुपी जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान युवराज बी. के रूप में हुई है। यह दुर्घटना एनागुड्डे इलाके में उदयवारा पुल के पास उस समय हुई, जब युवक तेज रफ्तार में अपनी टू-व्हीलर से गुजर रहा था।

तेज रफ्तार बनी जानलेवा

पुलिस के अनुसार, युवराज मंगलूरु से ब्रह्मवर स्थित अपने कमरे की ओर जा रहा था। शुक्रवार सुबह उदयवारा पुल पर पहुंचते ही कथित तौर पर तेज गति के कारण उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और पुल के बैरियर पिलर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसे सिर व पैरों में गंभीर चोटें आईं।

मौके पर ही मौत, अस्पताल में मृत घोषित
हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक को लहूलुहान अवस्था में देखा और बिना देरी किए एम्बुलेंस की मदद से उडुपी जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि युवराज की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही काउप पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और देर रात की यात्रा को माना है। पुल जैसे संकरे और संवेदनशील स्थानों पर गति पर नियंत्रण न रखना अक्सर गंभीर हादसों का कारण बनता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक ने हेलमेट पहना था या नहीं और वाहन की तकनीकी स्थिति कैसी थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उदयवारा पुल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि रात के समय इस मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और चेतावनी संकेत पर्याप्त नहीं हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे विशेषकर रात के समय वाहन चलाते वक्त निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें और सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 06:41 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / तेज रफ्तार बनी जानलेवा, उडुपी में युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अयप्पा स्वामी की पूजा, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

हुब्बल्ली के न्यू मैदार ओनी क्षेत्र में स्वामी शरणम अयप्पा की पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद भक्तगण।
हुबली

मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना में बड़ा बदलाव, 50 से 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

देव दर्शन यात्रा योजना
हुबली

यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध तेज

यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट
हुबली

गोवा के बीचों पर समय से पहले ऑलिव रिडले कछुओं की दस्तक

गलगीबागा में 2025-26 सीजन का पहला नेस्ट, अब तक 780 अंडे दर्ज
हुबली

पार्क के रखरखाव पर उठे सवाल, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

हरियाली, बच्चों के खेल क्षेत्र, झील और फव्वारे की बदहाली पर जताई चिंता
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.