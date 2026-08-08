खादी के तिरंगे की मांग लगातार घटी: जिस हाथों से बनता है तिरंगा, उन्हीं हाथों में अब काम कम

देश की शान और स्वदेशी परंपरा का प्रतीक खादी अब तिरंगे के बाजार में लगातार पिछड़ रही है। कर्नाटक के हुब्बल्ली स्थित बेंगेरी के कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (केकेजीएसएसएफ) में बनने वाले खादी के तिरंगे की मांग साल-दर-साल घट रही है। 2022-23 में 4.28 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली इस इकाई की बिक्री 2024-25 में घटकर 1.80 करोड़ रुपए रह गई। चालू वित्त वर्ष में 7 अगस्त तक महज 63 लाख रुपए के तिरंगे बिके हैं। संघ को इस वर्ष 2 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद थी। बेंगेरी का खादी संघ देश में राष्ट्रध्वज के निर्माण और आपूर्ति का एकमात्र अधिकृत केंद्र है। यहां बने तिरंगे लाल किले की प्राचीर से लेकर देशभर के सरकारी संस्थानों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक फहराए जाते हैं। इसके बावजूद खादी के तिरंगे की मांग में लगातार कमी इस पारंपरिक उद्योग के लिए चिंता का विषय बन गई है।

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