19 फरवरी को आचार्य अभयशेखर सूरीश्वर महाराज की निश्रा में संयम दीक्षा ग्रहण करेंगी मुमुक्षु

संयम मार्ग पर अग्रसर

भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग कर संयम जीवन अपनाने का संकल्प ले चुकी मुमुक्षु प्रीति कुमारी 19 फरवरी को आचार्य अभयशेखर सूरीश्वर महाराज की निश्रा में दीक्षा ग्रहण करेंगी। इस अवसर पर नगर में धार्मिक वातावरण बन गया है तथा मुमुक्षु का विभिन्न स्थानों पर बहुमान किया जा रहा है। दीक्षा समारोह को लेकर साधु-साध्वियों का आगमन भी प्रारम्भ हो चुका है। आध्यात्मिक वातावरण में पली-बढ़ी प्रीति कुमारी अपने माता-पिता गीता बहन और राजेंद्र कुमार की सहमति से संयम मार्ग पर अग्रसर हुईं। वैराग्य काल में उन्होंने चार प्रकरण, तीन भाष्य, चार कर्म ग्रंथ, वैराग्य शतक, वितराग स्तोत्र का अध्ययन किया तथा सम्मेत शिखर, गिरनार, पालीताणा और अन्य तीर्थों के दर्शन किए। सिद्धि तप, उपधान, अठाई तथा नव्वाणु कल्याणक तप सहित कई तप साधनाएं भी सम्पन्न कीं।