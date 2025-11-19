काव्य पाठ से निखरा आत्मविश्वास व व्यक्तित्व, युवा प्रतिभाओं ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं का दिया संदेश

सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी

कार्यक्रम में ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, प्रोजेक्ट चेयरमैन शेषमल जैन, उपाध्यक्ष भूपेश जैन, संयुक्त सचिव केसरीचंद गुलेच्छा, निदेशक रायचंद जैन, पूर्व अध्यक्ष गौतम भूरट, पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी, वरिष्ठ सदस्य दिलीप कोठारी एवं पारस पगारिया ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। निर्णायक की भूमिका वरिष्ठ साहित्यकार एवं गवर्नमेंट कर्नाटक पब्लिक स्कूल रायनाल की उप प्राचार्य डॉ. रेणुकाताई एम. संतबा रेमांस ने निभाई। महाविद्यालय (डिग्री) के प्राचार्य डॉ. पुलकेशी कामन्नवर, महाविद्यालय (पीयूसी) के प्रधानाचार्य संगय्या एम. सावरमठ, हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. शीला भास्कर, हिंदी शिक्षक कृष्णराज एल. नाइक समेत अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता का संयोजन डॉ. शीला भास्कर ने किया।