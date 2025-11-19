Patrika LogoSwitch to English

हुबली

काव्य पाठ से निखरा आत्मविश्वास व व्यक्तित्व, युवा प्रतिभाओं ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं का दिया संदेश

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में हुब्बल्ली के गंगाधरनगर स्थित एसएसएनसी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मारक एकेके एजुकेशन सोसायटी, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीयूसी एवं डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लेकर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 19, 2025

काव्य पाठ प्रतियोगिता में अतिथियों के साथ पुरस्कार विजेता प्रतिभागी।

कविता के माध्यम से जागरूकता का संकल्प
विद्यार्थियों ने शिक्षा, नारी सशक्तीकरण, किसान जीवन, पर्यावरण, सामाजिक समानता जैसे विषयों पर काव्य-पाठ कर यह संदेश दिया कि युवा पीढ़ी समाज के प्रति सजग है। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा स्वाति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं अतिथियों के पौधरोपण के प्रतीकात्मक शुभारंभ से हुई।

उभरते कवियों की चमक
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बीए प्रथम सेमेस्टर के जुनेब बाशा उदागानी ने प्राप्त किया। अपनी प्रभावशाली आवाज, स्पष्ट उच्चारण और भावपूर्ण प्रस्तुति से उन्होंने निर्णायकों को प्रभावित किया। द्वितीय स्थान बीए तृतीय सेमेस्टर की स्वाति रेवणकर को मिला, जिन्होंने सामाजिक विषयों पर सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। तृतीय स्थान बीए पंचम सेमेस्टर की ज्योति रेगी ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं की अद्भुत प्रस्तुति दी।

दस प्रतिभाओं की रचनात्मक चमक
सृजनशीलता और उत्साह को बढ़ावा देने के लिए दस विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। संगीता एम. मुले, तरुण बेजवाड़, रोशन महादे, छाया मुलगुंद, रंजना कटकर, रेहाना मकुबाई, मरूफ खाजी, निकिता आर. गड़ाद, पूजा एम. कलेवादर एवं यास्मिन दफेदार दमदार प्रस्तुति देकर प्रोत्साहन पुरस्कार के हकदार बने।

सम्मानित प्रतिभागी
प्रतियोगिता में उत्कृष्ट सहभागिता के लिए जिन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया उनमें इम्मानुअल साइमल पॉल, प्रफुल कुमार जी.टी., शंकर डी., हर्षवर्धन कोरवार, स्वाति हुटगी, लक्ष्मी हेब्बल्ली, विशाल पुजार, अनिल नारायण राठौड़, काव्या मोरबद, स्नेहा नवलगुंड, आसमां कित्तुर, सान्या आर. नदाफ, रिहान दफेदार, ऐश्वर्या पी. नवलगुंड एवं शेख शहनाज शामिल है।

सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी
कार्यक्रम में ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के सचिव मगराज भलगट जवाली, प्रोजेक्ट चेयरमैन शेषमल जैन, उपाध्यक्ष भूपेश जैन, संयुक्त सचिव केसरीचंद गुलेच्छा, निदेशक रायचंद जैन, पूर्व अध्यक्ष गौतम भूरट, पूर्व अध्यक्ष भरत भंडारी, वरिष्ठ सदस्य दिलीप कोठारी एवं पारस पगारिया ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। निर्णायक की भूमिका वरिष्ठ साहित्यकार एवं गवर्नमेंट कर्नाटक पब्लिक स्कूल रायनाल की उप प्राचार्य डॉ. रेणुकाताई एम. संतबा रेमांस ने निभाई। महाविद्यालय (डिग्री) के प्राचार्य डॉ. पुलकेशी कामन्नवर, महाविद्यालय (पीयूसी) के प्रधानाचार्य संगय्या एम. सावरमठ, हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. शीला भास्कर, हिंदी शिक्षक कृष्णराज एल. नाइक समेत अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता का संयोजन डॉ. शीला भास्कर ने किया।

Updated on:

19 Nov 2025 08:37 pm

Published on:

19 Nov 2025 08:36 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / काव्य पाठ से निखरा आत्मविश्वास व व्यक्तित्व, युवा प्रतिभाओं ने कविता के माध्यम से संवेदनाओं का दिया संदेश

