राजस्थान पत्रिका रक्षाबंधन महोत्सव: नेत्रहीन बच्चों संग मनाया अनूठा रक्षाबंधन, गूंजे मधुर गीत

विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का कवच

इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान राजपूत समाज संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष एवं समाजसेवी पर्बतसिंह खींची वरिया ने कहा, रक्षा बंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाई-बहन के रिश्तों में विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का कवच है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी है। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, समाज हो या देश। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण होती है। दुनिया में बहुत से लोग देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और आप सब महसूस करके, समझकर और हौसले से जीकर एक अलग ही प्रेरणा देते हैं। राखी का धागा हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। खींची ने कहा कि खुद पर भरोसा रखिए, अपनी शिक्षा और हूनर को अपनी ताकत बनाइये। हमेशा यह याद रखिए कि आपका हर कदम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।