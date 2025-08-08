8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

हुबली

राजस्थान पत्रिका रक्षाबंधन महोत्सव: नेत्रहीन बच्चों संग मनाया अनूठा रक्षाबंधन, गूंजे मधुर गीत

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रवासी समाज की महिलाओं ने नेत्रहीन बच्चों के साथ भाई-बहन के रिश्ते की अनूठी मिसाल पेश की। रंग-बिरंगी राखियों से सजी कलाइयों और मिठास भरे लम्हों के बीच बच्चों की मधुर आवाज ने सभी का दिल जीत लिया। हुब्बल्ली के आरूढ़ एजुकेशनल सोसायटी फॉर डिसएबल्ड (नेत्रहीन स्कूल) में रक्षाबंधन से पहले आयोजित इस पर्व में प्रवासी समाज की महिलाएं सहभागी बनीं।

हुबली

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 08, 2025

नेत्रहीन छात्र-छात्राओं की कलाई पर राखी बांधती गुलाबकंवर खींची, पूरण कंवर खींची एवं अन्य।
नेत्रहीन छात्र-छात्राओं की कलाई पर राखी बांधती गुलाबकंवर खींची, पूरण कंवर खींची एवं अन्य।

रंग-बिरंगी राखियों से सजीं कलाइयां
राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली की मेजबानी मे आयोजित विशेष रक्षाबंधन महोत्सव में प्रवासी समाज की महिलाओं ने नेत्रहीन बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद रक्षा सूत्र बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। रंग-बिरंगी राखियों से बच्चों की कलाइयां सज उठीं और वातावरण भाई-बहन के स्नेह से महक गया। इस आयोजन को खास बनाने एवं नेत्रहीन बच्चों के मनोरंजन के लिए उनकी पसंद के गाने भी सुने गए। नेत्रहीन बच्चों के लिए विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नेत्रहीन बच्चों को भी इस पर्व की खुशी मिले, इसी मकसद के साथ उनके बीच रहकर रक्षाबंधन पर्व मनाने का निर्णय लिया।

विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का कवच
इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान राजपूत समाज संघ हुब्बल्ली के अध्यक्ष एवं समाजसेवी पर्बतसिंह खींची वरिया ने कहा, रक्षा बंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाई-बहन के रिश्तों में विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का कवच है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी है। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, समाज हो या देश। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण होती है। दुनिया में बहुत से लोग देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और आप सब महसूस करके, समझकर और हौसले से जीकर एक अलग ही प्रेरणा देते हैं। राखी का धागा हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। खींची ने कहा कि खुद पर भरोसा रखिए, अपनी शिक्षा और हूनर को अपनी ताकत बनाइये। हमेशा यह याद रखिए कि आपका हर कदम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

प्रेम के साथ पर्व मनाने की सीख
समारोह की विशिष्ट अतिथि गुलाबकंवर खींची वरिया ने रक्षाबंधन सरीखे पवित्र व पावन त्योहार को खुशी एवं स्नेह के साथ मनाने की सीख दी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। खींची परिवार की सदस्य पूरण कंवर खींची ने रक्षाबंधन की महत्ता के बारे में बताया। खींची परिवार के खुशवीरसिंह खींची, महावीरसिंह खींची एवं कृष्णपालसिंह खींची भी रक्षाबंधन महोत्सव में सहभागी बने। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों के बारे में जानकारी देते हुए रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित की। विद्यालय की प्रधानाध्यापिक लक्ष्मी बड्डी ने विद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रधानाध्यापिका का शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण एवं मोमेन्टो प्रदान कर सम्मान किया गया।

सामूहिक गायन
विद्यालय के छात्र मलप्पा ने ढोलक, निरुपदि गोड्डा ने तबला एवं मंजूनाथ व देवराज ने हारमोनियम पर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत एवं गणेश वंदना प्रस्तुत की। तीसरी कक्षा की छात्रा सानवी ने देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की बेहतरीन प्रस्तुति दी। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका शिल्पा शिरगुप्पी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कन्नड़ शिक्षक राजीव तडहाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि पर्बतसिंह खींची वरिया परिवार की ओर से छात्र-छात्राओं के लिए ड्रम सेट एवं खेल सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं को राखी बांधी गई।

Published on:

08 Aug 2025 07:41 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / राजस्थान पत्रिका रक्षाबंधन महोत्सव: नेत्रहीन बच्चों संग मनाया अनूठा रक्षाबंधन, गूंजे मधुर गीत

