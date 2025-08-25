राजस्थानी संस्कृति हुई साकार, बाबा रामदेव पालना उत्सव पर गाजे-बाजे के साथ निकाली शोभायात्रा

निकाली शोभायात्रा

बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली के तत्वावधान में बाबा रामदेव की पालकी (पालना) को सजाकर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा हुब्बल्ली के गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद रवाना हुई जो हुब्बल्ली के प्रमुख मार्गों से होते हुए केशवापुर यूरेका कॉलोनी स्थित बाबूलाल प्रजापत (भैरू कैटर्स) के निवास स्थान पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में बैंड-बाजे, झांकियां और श्रद्धालुओं की टोलियां आकर्षण का केन्द्र रहीं। कार्यक्रम के दौरान बाबा की झांकी विशेष रूप से सजाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थीं।