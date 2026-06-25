चार दशक से श्रद्धा का केंद्र बना साईं धाम, शिरडी से लाई गई अखंड ज्योत 40 वर्षों से निरंतर प्रज्ज्वलित

सेवा में मिला जीवन का संतोष और समाधान

श्री शिरडी साईं सद्भक्त मंडल के सचिव ब्रज मोहन भूतड़ा कहते हैं, वर्ष 1988 से मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूं और प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए जाता हूं। जो भी कार्य करता हूं, उसे बाबा की सेवा और पूजा मानकर करता हूं। अपने प्रत्येक कर्म का फल उनके चरणों में समर्पित कर स्वयं को उनकी शरण में छोड़ देता हूं। उन्होंने कभी किसी अपेक्षा के साथ सेवा नहीं की। केवल श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से बाबा की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत किया है। इसी निस्वार्थ भाव का परिणाम है कि उन्हें जीवन में चहुंमुखी विकास, आत्मिक संतोष और हर परिस्थिति में समाधान प्राप्त हुआ है। सच्ची भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। जब मनुष्य अपने अहंकार और कर्मों का भार ईश्वर के चरणों में रख देता है, तब उसका जीवन सहज, सरल और आनंदमय बन जाता है। बाबा की कृपा से उन्हें यही अनुभूति प्राप्त हुई है और आज भी वे उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा-पथ पर अग्रसर हैं।