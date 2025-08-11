दक्षिण में छाया लहरिया का रंग, घूमर पर थिरके कदम, राजस्थानी संस्कृति हुई साकार

संस्कृतियों के संगम की सुन्दर मिसाल

लहरिया महोत्सव में शामिल राजपूत समाज की महिलाएं पारंपरिक लहरिया परिधान, चांदी-लाख के गहनों और राजस्थानी शृंगार से सजी-धजी नजर आईं। शहर के शुभम होटल में आयोजित महोत्सव ने न केवल राजस्थान के रंग दक्षिण में बिखेरे, बल्कि संस्कृतियों के संगम की सुंदर मिसाल भी पेश की। महोत्सव में महिलाओं की रंग-बिरंगी पोशाकें, मीठी राजस्थानी बोली और आत्मीयता से भरे स्वागत ने माहौल को ऐसा बना दिया मानो दक्षिण में नहीं, बल्कि किसी राजस्थानी हाट-बाजार में बैठे हों। कार्यक्रम ने साबित कर दिया कि दूरी चाहे कितनी भी हो, संस्कृति की डोर दिलों को हमेशा जोड़े रखती है। राजस्थान मूल की दीपा सोलंकी, कैलाश वाघेला, अनीता परिहार एवं भंवर धवेचा ने दीप प्रज्ज्वलन किया।