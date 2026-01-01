आस्था से हुआ नववर्ष का आगाज, भक्ति, पूजा और प्रार्थना के साथ लोगों ने किया नए साल का स्वागत

नववर्ष के अवसर पर विशेष सजावट

शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में नववर्ष के अवसर पर विशेष सजावट की गई थी। फूलों, रंगीन रोशनी और तोरणों से सजे मंदिर श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित कर रहे थे। सिद्धारूढ़ मठ, चन्द्रमौलेश्वर मंदिर, बनशंकरी मंदिर, इस्कॉन मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर दिनभर भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर परिसरों में मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष आरती में भाग लिया, पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। नववर्ष पर मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था भी की गई, जिससे वे आसानी से दर्शन कर सकें।