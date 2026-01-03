नए टर्मिनल के बीच उड़ानों की कटौती ने खड़े किए सवाल, उद्योगों पर सीधा असर, निवेशकों का भरोसा डगमगाया

पहले प्रमुख शहरों से जुड़ा था

एक साल पहले तक बेलगावी हवाई अड्डा बेंगलूरु, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, नागपुर, चेन्नई, तिरुपति, सूरत, इंदौर और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में यह कनेक्टिविटी सिमटकर केवल बेंगलूरु, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर तक रह गई है, जिन्हें स्टार एयर और इंडिगो संचालित कर रही हैं। अब जयपुर और अहमदाबाद रूट की बुकिंग बंद होने से अनिश्चितता और गहरा गई है।

बेलगावी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल की बड़ी इकाइयां कार्यरत हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि मुंबई, पुणे और अन्य बिजनेस हब से सीधी हवाई कनेक्टिविटी कारोबार, क्लाइंट मीटिंग्स और निवेश के लिए बेहद जरूरी है। उड़ानों के बंद होने से अब उन्हें हुब्बल्ली, गोवा या कोल्हापुर जैसे 100-150 किमी दूर स्थित हवाई अड्डों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे लागत, समय और शारीरिक थकान बढ़ रही है।