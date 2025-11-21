काव्य की सुरभि से महका स्कूल परिसर, प्रतिभाओं ने दिया सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का संदेश

रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से निखरता हैं व्यक्तित्व

स्कूल की प्रधानाचार्या शीतल कमत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से छात्रों में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखरता है। इस अवसर पर ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा, निदेशक रायचंद जैन, अशोक ओस्तवाल, शेषमल जैन और प्रोजेक्ट चेयरमैन अनील सुराणा ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम संयोजन हिंदी शिक्षिका आशा शाह ने किया, जबकि स्कूल कोऑर्डिनेटर सुषमा एम. और हिंदी शिक्षिका पिंकी भारती का विशिष्ट सहयोग रहा। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी।