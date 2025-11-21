Patrika LogoSwitch to English

हुबली

काव्य की सुरभि से महका स्कूल परिसर, प्रतिभाओं ने दिया सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का संदेश

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को रचनात्मकता और साहित्यिक प्रतिभा का अनोखा संगम देखने को मिला, जब हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में काव्य पाठ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में भाषा के प्रति प्रेम, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Nov 21, 2025

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता, प्रतिभागी छात्र-छात्राएं एवं अतिथि।

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेता, प्रतिभागी छात्र-छात्राएं एवं अतिथि।

हुब्बल्ली के पोदार इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को रचनात्मकता और साहित्यिक प्रतिभा का अनोखा संगम देखने को मिला, जब हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में काव्य पाठ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में भाषा के प्रति प्रेम, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

विषयों की विविधता और प्रस्तुति का आत्मविश्वास
प्रतियोगिता में सातवीं कक्षा की चक्रिका बी. प्रथम, सातवीं की वृन्दा पी. गद््दाद द्वितीय तथा छठी की सेजल प्रकाश तृतीय स्थान पर रहीं। उनके उत्कृष्ट काव्य पाठ को निर्णायक मंडल ने विशेष रूप से सराहा। इसके अलावा, कक्षा छठी की कोमल एन. सालेचा, पूजा, रिशित प्रफुुल्ल तायदे तथा कक्षा सातवीं की अनन्या बीरानुर, अयाना मोहम्मद सफुल्ला, देवांशु कुमार राय, प्रतीक्षा भासलगवी, पुनीत पाडेसुर, सुजान सिंह एवं स्वर्णगौरी आर. को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।
उनकी कविता प्रस्तुति में विषयों की विविधता और प्रस्तुति का आत्मविश्वास देखने लायक था। वहीं, आदित्य वी. बरदवाड, आद्विक नलवडी, दिया अशोक कमत, गिरिश पाल्लेड, इशानी प्रियदर्शिनी मिश्रा, जिनय जैन, कनिष्क किंग, माही बागरेचा, मोहम्मद हमदान बिजापुर, ऋषभ वी. जैनार, सनिथीक राकेश गोवेकर और मोहम्मद आमिर इन्दिकर की प्रस्तुति भी सराहनीय रही।

सामाजिक संदेशों से ओत-प्रोत विषयों पर कविता पाठ
प्रतियोगिता की निर्णायक वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद और कवयित्री सरोजा मैती ने बच्चों के प्रदर्शन की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि काव्य बच्चों की संवेदनशीलता और सोचने की क्षमता को मजबूत करता है। प्रतियोगिता में छात्रों ने हौसले की उड़ान, हार न मान, समय की कीमत, पकृति का गांव, जीवन की शिक्षा, बेजुबानों की बात, पर्यावरण, आओ पेड़ लगाएं जैसे प्रेरक और सामाजिक संदेशों से ओत-प्रोत विषयों पर कविता पाठ किया। इन कविताओं में बच्चों की कल्पनाशीलता, संवेदनशील चिंतन और जीवन-दृष्टि स्पष्ट रूप से झलक रही थी।

रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से निखरता हैं व्यक्तित्व
स्कूल की प्रधानाचार्या शीतल कमत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी से छात्रों में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखरता है। इस अवसर पर ऑल कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा, निदेशक रायचंद जैन, अशोक ओस्तवाल, शेषमल जैन और प्रोजेक्ट चेयरमैन अनील सुराणा ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम संयोजन हिंदी शिक्षिका आशा शाह ने किया, जबकि स्कूल कोऑर्डिनेटर सुषमा एम. और हिंदी शिक्षिका पिंकी भारती का विशिष्ट सहयोग रहा। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता के नियमों एवं राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी दी।

Published on:

21 Nov 2025 09:33 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / काव्य की सुरभि से महका स्कूल परिसर, प्रतिभाओं ने दिया सृजनात्मकता और आत्मविश्वास का संदेश

