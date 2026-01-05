संयम और वैराग्य की ओर अग्रसर मुमुक्षु प्रीतिबेन के पैतृक गांव वेलांगरी में निकला वरघोड़ा

19 फरवरी को दीक्षा ग्रहण करेंगी मुमुक्षु प्रीतिबेन

चिकमंगलूरु निवासी मुमुक्षु प्रीतिबेन 19 फरवरी 2026 को आचार्य अभय सुरीश्वर महाराज की निश्रा में सांसारिक भौतिकता और आधुनिक जीवनशैली का त्याग कर आत्मिक शांति व संयम मार्ग को अंगीकार करेंगी। वे साध्वी मोनज्योति को अपना जीवन समर्पित करेंगी। इससे पूर्व बेंगलूरु श्रीसंघ द्वारा नागरिक अभिनंदन के पश्चात, वेलांगरी श्रीसंघ की ओर से भी कस्बे में शोभायात्रा निकालकर मुमुक्षु परिवार को अभिनंदन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर वेलांगरी श्रीसंघ के अध्यक्ष सज्जनराज, अशोकभाई, महेंद्रभाई, रूपचंद सहित अनेक गणमान्यजनों ने विचार व्यक्त किए। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि साधु या साध्वी बनना केवल वेश परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन परिवर्तन है। यह सौभाग्य केवल श्रेष्ठ वीर्य को ही प्राप्त होता है।