विनय कुलकर्णी की पत्नी या बेटी को मिल सकता है टिकट, मुकाबले में महिला प्रत्याशी उतार सकती है भाजपा

परिवार के सदस्य को टिकट देने पर विचार

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व विनय कुलकर्णी के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रहा है। पार्टी नेता और कुलकर्णी के एक करीबी ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस कुलकर्णी परिवार से ही किसी को मैदान में उतार सकती है। संभावित उम्मीदवारों में उनकी पत्नी शिवलीला कुलकर्णी और बेटी वैशाली कुलकर्णी के नाम चर्चा में हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अदालत के आदेश के कारण विनय कुलकर्णी के धारवाड़ जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध था। उस समय शिवलीला कुलकर्णी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और बाद में भी क्षेत्र में सक्रिय बनी रहीं। वहीं बेटी वैशाली कुलकर्णी भी धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य वैशाली ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। पार्टी के भीतर उन्हें नई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में भी देखा जा रहा है।