काव्य मंच पर गूंजे युवाओं के सपने, पूजा पटेल प्रथम, मल्लिका पिरजादा द्वितीय और क्रिश जैन तृतीय

साहित्यिक कार्यक्रमों की व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका

कार्यक्रम में कर्नाटक राजस्थानी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश बाफना मोकलसर, सचिव मगराज भलगट जवाली, प्रोजेक्ट चेयरमैन रायचंद जैन एवं संयुक्त सचिव केसरीचंद गोलेच्छा ने विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। जैन डिग्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. तनुजा बी. ने फेडरेशन के पदाधिकारियों का सम्मान किया तथा आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों और साहित्य को बढ़ावा देने की पहल के बारे में जानकारी दी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने प्राचार्य डॉ. तनुजा बी., निर्णायिका डॉ. शीला भास्कर तथा हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. गायत्री के. का सम्मान किया।