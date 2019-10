Video: असदुद्दीन ओवैसी का 'मियां भाई डांस' वीडियो हुआ वायरल, अपने बचाव में यह बोले AIMIM अध्यक्ष

(हैदराबाद): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM ) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने वायरल हो रहे उनके डांस वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह गलत प्रचार है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मीडिया को दिए बयान में कहा कि "हमारी पार्टी का चुनाव चिह्न पतंग है। इसलिए उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करने के बाद अपनी पार्टी का चिह्न लोगों को एक बार फिर याद दिलाने के लिए पतंग की डोर को खींचने का अभिनय किया था। किसी ने उसका वीडियो बना कर उसमें गलत तरीके से गाना जोड़ दिया और पोस्ट किया कि जैसे मैं गाने पर नाच रहा हूँ। यह लोगों को बहकाने के लिए किया गया है। दरअसल, मुझे ऐसी चीजों का शौक नहीं है। मैं ऐसे संगीत से दूर रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। मीडिया को अपना बयान देने के बाद ओवैसी ने लोगों के लिए पतंग की डोर को खींचने का अभिनय फिर से किया।

Maharashtra: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi performs a dance step after the end of his rally at Paithan Gate in Aurangabad. (17.10.2019) pic.twitter.com/AldOABp2yd