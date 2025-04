एमपी में 1000 करोड़ में बनेंगी 100 km लंबी सड़क, देखें सड़कों की लिस्ट

मास्टर प्लान की सड़कों का रिव्यू

इंदौर(MP News) विकास प्राधिकरण (आइडीए) कार्यालय में शुक्रवार को हुई बैठक में सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मास्टर प्लान की सड़कों का रिव्यू किया। इसमें नया बायपास बनने पर मौजूदा बायपास के माध्यम से शहर को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाने(Road will be built in MP) को लेकर बात हुई। मास्टर प्लान के तहत बन रही सड़कों को नए बायपास तक विस्तार दिया जाएगा। एमआर-3 से लेकर एमआर-12 और अन्य सड़कों को मास्टर प्लान की सड़कों से जोड़ा जाएगा। नई सड़कों का नाम ए-1 से लेकर ए-10 तक रखा गया है।