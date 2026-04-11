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एमपी में डेढ़ महीने में सड़कों पर दौड़ने लगेंगी 150 नई बसें, यात्रियों को बड़ी सुविधा

Indore Bus- 40 पहुंचीं इंदौर, डिपो अभी भी अधूरे प्रधानमंत्री ई-सेवा: 32 रूट पर होगा संचालन

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इंदौर

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deepak deewan

Apr 11, 2026

150 E-buses to start plying on the roads of MP within a month and a half

150 E-buses to start plying on the roads of MP within a month and a half- फोटो- एआई जनरेटेड

Indore Bus- एमपी में बस यात्रियों को जल्द ही बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में नई ई बसों का संचालन डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत शहर को 150 ई-बसें मिलना है। इसमें से 40 बसें इंदौर आ भी चुकी हैं। खास बात यह है कि नई ई बसें आसपास के जिलों में भी जाएंगी। इन बसों का इंदौर के चारों ओर के बड़े शहरों के लिए रूट तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों के बस यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी।

लोक परिवहन व्यवस्था चलाने वाली कंपनी एआइसीटीएसएल ई बस के संचालन के लिए दो डिपो तैयार कर रहा है, जिसे पूरा होने में समय लगेगा। इन बसों के टिकट कलेक्शन के लिए नई एजेंसी नियुक्त की जा रही है।

एआइसीटीएसएल नायता मुंडला आइएसबीटी के पास व देवास नाका में दो डिपो बना रहा है, जहां चार्जिंग की व्यवस्था भी रहेगी

करीब दो साल पहले इंदौर को ई-बसें मिलने की घोषणा हुई थी। एआइसीटीएसएल इनके लिए नायता मुंडला आइएसबीटी के पास व देवास नाका में दो डिपो बना रहा है, जहां चार्जिंग की व्यवस्था भी रहेगी। बसें मिलने के बाद इनका शुभारंभ प्रधानमंत्री से कराने के प्रयास हैं।

मौजूदा सिस्टम में जितनी बसें अनुबंधित हैं उनके टिकट कलेक्शन का काम ऑपरटेर की टीम ही करती है और कंपनी की टीम निगरानी करती है

एआइसीटीएसएल के मौजूदा सिस्टम में जितनी बसें अनुबंधित हैं उनके टिकट कलेक्शन का काम ऑपरटेर की टीम ही करती है और कंपनी की टीम निगरानी करती है। नई बसों के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया भोपाल से चल रही है। भोपाल से ही ऑपरेटर नियुक्त हुए हैं।

कंंपनी के कार्यकारी निदेशक अर्थ जैन के मुताबिक, ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन की एजेंसी को 1 महीने में तय करेंगे। एजेंसी तय होने के बाद ही शुभारंभ होगा। बसों का संचालन दूसरे शहरों के लिए भी होगा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए मिल रही बसों के संचालन के लिए 32 रूट तय किए हैं।

इंदौर से उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर के बीच भी चलाया जाएगा

अधिकारियों के मुताबिक, नई ई-बसों का संचालन इंदौर के साथ दूसरे शहरों के लिए भी किया जाएगा। सर्वे के बाद रूट तय किए गए हैं। जिस रूट पर बसों की कमी है, लोगों को लोक परिवहन की जरूरत है वहां बसें चलेंगी। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन बसों को इंदौर से उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, सेंधवा, भोपाल, धार, मांडव, महेश्वर के बीच भी चलाया जाएगा।

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Published on:

11 Apr 2026 06:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में डेढ़ महीने में सड़कों पर दौड़ने लगेंगी 150 नई बसें, यात्रियों को बड़ी सुविधा

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