MP में अटका 350 करोड़ से बनने वाला ‘एलिवेटेड कॉरिडोर’, नहीं भेजा प्रस्ताव

Elevated Corridor Construction: एमपी के इंदौर शहर में एबी रोड पर नौलखा चौराहे से एमआइजी के बीच करीब 350 करोड़ खर्च कर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू करने के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन कार्य कछुआ चाल से ही चल रहा है। करीब 2 माह पहले जनप्रतिनिधियों की बैठक में तीन की बजाय यहां पांच चौराहों पर भुजाएं व रोटरी बनाने की अनुशंसा कर दी गई थी। इस संशोधन को मंजूर कराना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हैं। प्रस्ताव तैयार कर भोपाल ही नहीं भेजा है।